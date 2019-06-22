نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي ديون على ناديه لأي لاعب أجنبي سابق، مشيراً إلى سداد كافة المستحقات القديمة للاعبين.

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي ديون على ناديه لأي لاعب أجنبي سابق، مشيراً إلى سداد كافة المستحقات القديمة للاعبين.

نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي ديون على ناديه لأي لاعب أجنبي سابق، مشيراً إلى سداد كافة المستحقات القديمة للاعبين.