نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وجود أي ديون على ناديه لأي لاعب أجنبي سابق، مشيراً إلى سداد كافة المستحقات القديمة للاعبين.
وقال رئيس الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس:"كل ما أثير عن غرامة من الاتحاد الإفريقي على اتحاد الكرة نظراً لوجود ديون على نادي الزمالك محض كذب وافتراء".
وأضاف رئيس الزمالك :"لا يوجد أي لاعب أجنبي لديه مستحقات الآن، تم تسديد كافة الديون القديمة ولدينا مستندات تثبت ذلك".
وعن قرعة دوري الأبطال أوضح : "أين ممثل الزمالك في القرعة؟ الزمالك لا يقل عن النادي الأهلي حتى لا يكون لديه ممثل في مراسم القرعة".
وتابع : "أين حازم إمام وميدو وحسن شحاته وفاروق جعفر وعمر زكي وغيرهم من تمثيل الزمالك في قرعة دوري الأبطال؟".
واختتم تصريحاته قائلا :"هل تم تأميم الكاف؟ أوجه سؤالي إلى فاطمة سامورا، يجب أن تتم القرعة باحترام وبشكل أفضل من ذلك".