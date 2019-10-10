 إصابة شخص في اصطدام سيارة بأتوبيس بالعاشر من رمضان - بوابة الشروق
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إصابة شخص في اصطدام سيارة بأتوبيس بالعاشر من رمضان

فاطمة علي
نشر فى : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 6:02 م | آخر تحديث : الخميس 10 أكتوبر 2019 - 6:02 م

أصيب شخص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأتوبيس إحدى الشركات بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي.

وقع الحادث بالقرب من نزلة الطريق الدائري الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان، بالشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأتوبيس إحدى الشركات بطريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي، بالقرب من نزلة الطريق الإقليمي بمدينة العاشر من رمضان.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات وجروح بأنخاء متفرقة بالجسد، فيما جرى نقله إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

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