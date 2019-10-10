«النهضة» تدعو أنصارها للتصويت بقوة للمرشح الرئاسي قيس سعيد في انتخابات تونس

جددت حركة النهضة الاسلامية دعوتها لأنصارها اليوم الخميس إلى التصويت للمرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد في جولة الإعادة للانتخابات التونسية المقررة يوم الأحد المقبل.

وقال الحزب الاسلامي اليوم إن موقفه ثابت في دعم سعيد، نافيا "شائعات" ربطت بين تغير محتمل في موقفه ومغادرة المرشح الآخر نبيل القروي السجن أمس الأربعاء، بعد إيقافه لنحو شهر للتحقيق في قضايا ترتبط بتهرب ضريبي وغسيل أموال.

وأوضح الحزب في بيان له أن "الحركة تؤكد ثبات موقف النهضة في دعمها للمرشح الرئاسي للدور الثاني الأستاذ قيس سعيد ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له".

وأضاف أن "إطلاق سراح نبيل القروي، تماما مثل إيقافه، شأن قضائي خالص لا دخل للحركة فيه".

وكانت النهضة تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي بحصولها على 52 مقعدا في البرلمان من بين 217 بينما حل حزب "قلب تونس" لنبيل القروي في المركز الثاني بـ38 مقعدا.