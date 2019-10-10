علق الإعلامي تامر أمين، على الهجوم التركي على الأراضي السورية، قائلًا: "إن أردوغان يخرق القوانين الدولية في كل المجالات منذ سنوات".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الخميس: "أردوغان يضرب بملف حقوق الإنسان عرض الحائط، مغافلًا كل تعاليم حقوق الإنسان الدولية، يعتقل الصحفيين والقضاة وضباط الجيش ويغلق الصحف والقنوات ويمنع يوتيوب وتويتر".

ولفت إلى وقوع ضحايا من المدنيين جراء العملية العسكرية التي تشنها تركيا على الأراضي السورية، مشيدًا بالموقف المصري الواضح والرافض لهذا العدوان الذي أعلنت عنه وزارة الخارجية ودعت فيه إلى اجتماع عاجل في جامعة الدول العربية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية تحت عنوان «نبع السلام»، في شمال سوريا، ضد المسلحين الأكراد، وتنظيم داعش الإرهابي.