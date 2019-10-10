الجيش الإسرائيلي: صاروخ انطلق من غزة وسقط في البحر صباح اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صاروخا انطلق من غزة سقط في البحر، ونجم عنه دوي انفجار كبير بالمدينة صباح اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا صباح اليوم دوي انفجار كبير في المناطق الغربية من مدينة غزة، دون أن يتمكنوا من معرفة مصدر الصوت أو سببه.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية تطلق من حين لآخر صواريخ باتجاه البحر، ضمن تجاربها المستمرة لتطوير قدراتها الصاروخية.

وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة في عام 2005، وبصورة غير قانونية منطقة عازلة، يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود القطاع البرية والبحرية.