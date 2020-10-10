اللجنة الأولمبية: وزير الرياضة لا يملك قرار إلغاء عقوبة إيقاف رئيس الزمالك

أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، أن قرار إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك، لا يمكن إلغاءه من قبل وزير الرياضة أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت اللجنة الأولمبية، قررت إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، مع إلزام الزمالك بانتخاب رئيس جديد للنادي.

وقال العريان، في تصريحاته عبر قناة "إم بي سي مصر": "الوزير لا يملك إلغاء قرارنا، لأنه مبني على الميثاق الأولمبي وتحقيقات وأبلغنا الوزير بقراراتنا، أشرف صبحي ليس له علاقة بقرارنا، نحن نبلغه بالقرار مثله مثل أي هيئة وكل طرف ملزم بتنفيذ القرار".

وتابع: "الجميع لابد أن يعلم أن اللجنة الأولمبية منوطة بتنظيم الرياضة الأولمبية بحكم قانون 71 سنة 2017 ووزارة الرياضة وظيفتها الإشراف على الرياضة والأمور المالية والإدارية ونحن نكمل بعضنا البعض".

هل من حق الزمالك أن يرفع دعوة في أي محكمة داخل مصر لإلغاء قرار الأولمبية؟، أجاب العريان: "أي نزاع رياضي لابد أن يحل من خلال مجلس التسوية المصرية ونحن لسنا لنا سلطة عليها إطلاقا رغم أن مقره داخل اللجنة الأولمبية، ولا نتدخل في أي قرار يصدره والدليل أننا كلجنة أولمبية خسرنا قضايا كثيرة جدًا، ومن حق الزمالك أن يتجه بعد حكم التسوية إلى كاف".

وشدد: "الاتحاد الدولي (فيفا) أيضًا لا يملك إلغاء قرار اللجنة الأولمبية نحن كان لدينا شكوى من 29 اتحاد أولمبي ضد مرتضى منصور والزمالك ليس طرفا على الإطلاق ولن يتأثر الكيان كما يردد البعض، والتجاوزات التي صدرت من مرتضى منصور واضحة للجميع ونحن أبلغنا كل الاتحادات لتأخذ القرار الذي يناسبها بناء على لائحته هذا شأن داخلي واتخذنا قراراتنا بناء على الشكاوى المقدمة".

وشدد: "القرار الطبيعي بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية هو أن ترفع الوزارة جميع توقيعات مرتضى منصور وأن تكون التوقيعات مجبرة على نائب الرئيس، وأن يفتح باب الترشح لاستكمال المدة المتبقية حتى الانتخابات الجديدة".

واسطرد: "أرسلنا خطابًا إلى مرتضى منصور بالقرار، وله أسبوع من تاريخ إبلاغه أن يطعن عليه، ثم يصدر القرار بعد الطعن ولو لم يراه مناسباً يتجه لمركز التسوية والتحكيم ثم إلى الكاف وبعدها إلى المحكمة الرياضية في سويسرا، التسلسل واضح وهو يعلمه بشكل جيد، ولو لم يطعن على القرار سيضيع حقه، نحن دعوناه للتحقيق ولكن لم يأت ويدافع عن نفسه".

وأوضح: "لا يوجد شيء اسمه تعيين رئيس مجلس إدارة، المجلس الحالي سيدير الفترة المقبلة والانتخابات ستكون على المقاعد الشاغرة فقط".

ونوه: "أرسلنا خطابًا إلى مرتضى منصور بالقرار، وله أسبوع من تاريخ إبلاغه أن يطعن عليه، ثم يصدر القرار بعد الطعن ولو لم يراه مناسباً يتجه لمركز التسوية والتحكيم ثم إلى الكاف وبعدها إلى المحكمة الرياضية في سويسرا، التسلسل واضح وهو يعلمه بشكل جيد، ولو لم يطعن على القرار سيضيع حقه، نحن دعوناه للتحقيق ولكن لم يأت ويدافع عن نفسه".

و رد العريان، على خطاب مجلس النواب وأنه لا يجوز التحقيق معه أو صدور حكم ضده، قائلا: "هذا ليس وارد في الأمور الرياضية، ولو افترضنا أن هذا كلام صحيح، إذا لو سيد عبد الحفيظ أو أي لاعب رشح نفسه في مجلس النواب سيرفض قرار الحكم إذا أشهر له كارت أحمر في الملعب".

وتساءل: "هل نحن نحقق لكي نقوم بحبسه، الموقف رياضي بحت، لو أحد أخطأ في أي اتحاد رياضي من حق الاتحاد أن يحاسبه".

هل من الممكن يحصل تراضي أو تصالح؟، أجاب العريان: "هذه الأمور لم تكن وليدة اللحظة ولكنها منذ سنوات، تحريض اللاعبين على الحكام وتحريض الجماهير والسب وكلام خيال علمي يقال كله أكاذيب في أكاذيب، ولابد أن يبتر أي أحد في المنظومة الرياضية يلقي بالاتهامات على الناس دون دليل، وإلا سيتأثر الجيل القادم بهذا عندما يجد أن هناك أشخاصا يتخطون الخطوط الحمراء".

وتساءل: "إذا كان رئيس الزمالك لا يعترف باللجنة الأولمبية فلماذا تقدم بشكوى للجنة منذ أيام ضد الأهلي؟".

واختتم: "الاتحاد الإفريقي رفض توقيع رئيس الزمالك، وطلب توقيع نائب الرئيس في طلبهم بتغيير ملعب مباراة الرجاء المغربي، وأحمد جلال إبراهيم هو المنوط بالتوقيع خلال الوقت الجاري، سيتم حل مجلس إدارة نادي الزمالك حال عدم الدعوة للانتخابات بحد أقصى شهر نوفمبر".