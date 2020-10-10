«سيماف» يستهدف 20 مليار جنيه تعاقدات جديدة خلال 5 سنوات

يستهدف مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع 20 مليار جنيه حجم تعاقدات خلال 5 سنوات المقبلة، تبعا لتصريحات مصادر بالشركة.

اضافت المصادر لـ «مال وأعمال ــ الشروق» أن مصنع سيماف يقترب من التعاقد مع وزارة النقل على توريد 160 عربة بضائع جديدة بتكلفة مبدئية 900 مليون جنيه.

وأضاف أنه جار المفاوضات مع وزارة النقل على شروط توريد صفقة عربات البضائع الجديدة.

وذكر أن شركة روسية تحالفت مع مصنع سيماف بشأن الفوز بعقد توريد 140 عربة بضائع ولكن انسحبت من الاتفاق مما دفع المصنع للبحث عن مصادر تمويل محلية من خلال التفاوض مع البنوك لتمويل قيمة الصفقة.

وتمكن مصنع سيماف من توريد 100 عربة بضائع لهيئة السكك الحديدية من أصل 140 عربة تم التعاقد على توريدها بقيمة 540 مليون جنيه.

وأتفق مصنع سيماف مع أحد البنوك المحلية على تدبير قرض لتمويل المشروع.

كما تعاقد مصنع سيماف مع هيئة السكك الحديدية على تأهيل 200 عربة ركاب بهدف رفع كفاءتهم، لافتا إلى أنه تم توريد 91 عربة ركاب منهم لهيئة السكك الحديدية.

وتعاقد مصنع سيماف مع هيئة السكك الحديدية على توريد 40 عربة بهدف زيادة قوة الجر، مشيرا إلى أنه تم توريد 20 عربة قوة حتى الآن.

حول التعاقدات مع المترو لفت إلى أن مصنع سيماف تمكن من التعاقد مع شركة روتم الكورية بشأن تصنيع 10 قطارات مترو بمصنع سيماف من أصل 32 قطار مترو تعاقدت شركة روتم الكورية مع الهيئة القومية للانفاق على توريدها بهدف تشغيلها على الخط الثالث للمترو.

وقالت المصادر إن مصنع سيماف تحالف مع إحدى الشركات الصينية بشأن المنافسة على مشروع القطار السريع الذى يربط بين العاصمة الإدارية حتى مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن التحالف تأهل فنيا فى المنافسة على مشروع القطار السريع، لافتا إلى أن مصنع يترقب الاعلان عن التحالف الفائز بالمناقصة.

يعكف مصنع سيماف على تنفيذ مشروعات تطوير شاملة بقيمة 1.2 مليار جنيه تتضمن شراء خطوط إنتاج جديدة.

وتمكن المصنع من شراء ماكينة خرط لعجلات القطارات بقيمة 60 مليون جنيه بهدف تمكين المصنع من سرعة تنفيذ عمليات التطوير بعربات السكك الحديدية.