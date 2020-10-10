أحمد فهمي: شيكابالا طلب مني التوسط له لينضم للأهلي قبل عودته من البرتغال

تحدث الفنان أحمد فهمي عن مشادته مع محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الزمالك، في حفل زفاف شريف منير حسن عضو الزمالك السابق، مساء أمس الجمعة.

واشتبك فهمي بشيكابالا فى حفل زفاف أمس، وتدخل العديد من الأشخاص لفض الاشتباك وإنهاء الأزمة التي حدثت.

وفي مداخلة تليفونية عبر قناة "إم بي سي مصر" شرح فهمي تفاصيل خناقته مع شيكابالا حيث قال:«ليس الهدف أن تحدث فتنه، كل ما في الأمر اثنين أصدقاء واتخانقوا، وأنا لم أخطئ في حق جمهور الزمالك أو النادي».

وأضاف:«أريد أن أحكى واقعة قبل تفاصيل الخناقة، وهي وقتما كان شيكابالا لاعبا في الدوري البرتغالي، تواصلي معي وطلب مني أن أتوسط له في النادي الأهلي، بأن يعود من البرتغال على الأهلي».

وواصل:«تحدث مع هشام العامري العضو السابق في إدارة الأهلي، وقلت له نتعاقد مع شيكابالا، قال لي إحنا الأهلي، وشيكابالا لا يليق على الأهلي».

وأكمل:«جلسنا في مكتب محمود علام، وطلبي قوبل بالرفض والموضوع مات، ولم أستغل هذه المسألة إطلاقا، حتى ما فعله شيكابالا مع جمهور الأهلي في مباراة السوبر، وجمهور الأهلي بالنسبالي خط أحمر».

وأضاف:«كتبت بوست بعد واقعة مباراة السوبر، وقلت له لا "ماتضحكش على الناس وانت كنت بتتفاوض لتأتي للأهلي"، وهو غضب للغاية، وتواصلي معي مصطفى سيف العماري، وقال لي لا يصح ما فعلته يا فهمي وحذفت البوست».