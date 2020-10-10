فلسطين تسجل 281 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بينها؛ 5 في محافظة الخليل، ومواطنتان من محافظة طولكرم، ومواطنة من مدينة جنين، ومواطنة من طولكرم، ومواطنة من نابلس، ومواطن من بيت سوريك.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 273 حالة في المحافظات الشمالية (117 الخليل، 42 جنين، 20 طولكرم، طوباس 1، أريحا والأغوار 93)، و45 حالة تعافٍ في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة الـ281 توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (16)، محافظة نابلس (38)، محافظة بيت لحم (29)، محافظة قلقيلية (31)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (32)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (12)، طولكرم (32)، قطاع غزة (58)، ضواحي القدس (6).

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى وجود 39 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.