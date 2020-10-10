ملكة بريطانيا تكرم المؤرخ أتينبورو ومغنية راب وعاملين في مكافحة كورونا

قال القصر الملكي البريطاني في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن المؤرخ في مجال الطبيعة السير ديفيد أتينبورو والممثلة مورين ليبمان ومغنية الراب ليدي ليشور والعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، كانوا من بين الذين كرمتهم ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ94.

ونال السير ديفيد أتينبورو، المعروف بأفلامه عن البيئة الطبيعية، ترقية للقبه في القائمة الدبلوماسية لخدمات البث والحفظ.

كما تم تكريم الممثلة المخضرمة مورين ليبمان، التي تعمل حاليا في المسلسل التلفزيوني الطويل "كورونيشن ستريت"، بفضل خدماتها للأعمال الخيرية والترفيهية والفنون خلال مسيرتها المهنية المستمرة منذ 50 عاما.

كما حصلت مغنية الراب ليدي ليشور على ميدالية الإمبراطورية البريطانية بعد غناء أغنية متعلقة بفيروس كورونا هذا العام لتذكير الناس بغسل أيديهم.

وقال الرسام فرانك بولينج إنه "فخور للغاية" بحصوله على لقب فارس وهو في عمر 86 عاما. ولا يزال يعمل في الاستوديو كل يوم تقريبا.

وتجري عملية التكريم تقليديا بمناسبة عيد ميلاد الملكة. وعادة ما تحتفل الملكة، التي أتمت 94 عاما في 21 أبريل، بعيد ميلادها الرسمي في يونيو. إلا أن الاحتفال تأجل، في البداية بسبب سوء الأحوال الجوية ثم بسبب جائحة كورونا.