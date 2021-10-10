خفر السواحل الموريتاني يوقف 86 مهاجرا كانوا في طريقهم إلى إسبانيا

أوقفت قوات خفر السواحل الموريتانية مساء اليوم السبت قبالة مدينة نواذيبو شمال البلاد 86 مهاجرا غير شرعي في عرض البحر، كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري الاسبانية.

وقال مصدر أمني في مدينة نواذيبو إن توقيف هذه المجموعة يأتي بعد اعتراض الزورق الذي كان يقلهم من قبل خفر السواحل الموريتاني في عرض البحر، قبالة سواحل مدينة نواذيبو، قادما من دولة السنغال الشقيقة.

وأوضح المصدر أن أغلب الموقوفين من جنسيات سنغالية، مشيرا إلى أنهم كانوا قد غادروا السنغال قبل عشرة أيام.

ويتوقع أن يتم ترحيل هذه المجموعة إلى مدينة نواكشوط على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى بلدانهم الأصلية بعد اكتمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار.

وتعتبر هذه ثاني مجموعة يتم توقيفها هذا الأسبوع بعد اعتقال أربعة وثمانين مهاجرا الاربعاء الماضي كانوا في طريقهم الى اسبانيا.