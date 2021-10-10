وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع تفعيل اتفاق حد الضريبة العالمي على الشركات

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اليوم الأحد إنها تتوقع أن يتخذ الكونجرس إجراء قريبا كي تتماشى الولايات المتحدة مع الحد الأدنى العالمي للضريبة الذي اتفق عليه الأسبوع الماضي من جانب 136 دولة.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت يلين في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "أيه بي سي" التليفزيونية الأمريكية: "أنا واثقة في أن ما يجب علينا فعله للتوافق مع الضريبة الدنيا والامتثال لها سيكون متضمنا في حزمة التسوية"، في إشارة إلى مشروع قانون الإنفاق الذي يعده الديمقراطيون.



كان إصلاح بشأن كيفية فرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات قد خطا خطوة كبيرة للأمام يوم الجمعة الماضي في محادثات استضافتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ووافقت الدول على تطبيق حد أدنى عالمي للضرائب على الشركات يبلغ 15%.



وعبرت يلين أيضا عن ثقتها في أن الديمقراطيين سيتوصلون لاتفاق بشأن محتوى وحجم حزمة الانفاق بعيدة الأمد. ويرفض معتدلون بالحزب الديمقراطي الرقم الرئيسي للحزمة الذي اقترحه الرئيس جو بايدن ويبلغ 5ر3 تريليون دولار.



وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية ديلاوير، كريس كونز ببرنامج "فوكس نيوز صنداي" إنه يتوقع أن يتم خفض الرقم إلى نحو تريليوني دولار.