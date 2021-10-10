رئيس الوزراء الإسرائيلي يشيد بميركل ويصفها بالبوصلة الأخلاقية لأوروبا

أشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في زيارتها الأخيرة بصفتها رئيسة الحكومة الاتحادية ووصفها بأنها "البوصلة الأخلاقية للقارة الأوروبية بأكملها".



وقال بينيت اليوم الأحد في مستهل اجتماعهما المشترك مع الحكومة الإسرائيلية إن بلاده ممتنة لإسهام ميركل الخاص لأجل أمنها، كما أشاد بدور ميركل "في تعزيز هذه العلاقة غير العادية التي تقوم على جرح تاريخي ضخم".



وأضاف أن خلال فترة تولي ميركل للمستشارية لم تتخذ موقفا "محايدا" تجاه إسرائيل، ولكنها وقفت بشكل واضح بجانب الدولة اليهودية.



وكانت ميركل بدأت مباحثات سياسية صباح اليوم الأحد في القدس في مستهل زيارتها الأخيرة لإسرائيل بصفتها رئيسة حكومة ألمانيا.



ويندرج البرنامج النووي الإيراني وقضية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقضايا ثنائية ضمن موضوعات المباحثات.



وقال بينيت إن إيران حققت "قفزة عملاقة" في تخصيب اليورانيوم خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن اسرائيل مسؤولة عن منع طهران من تطوير قنبلة نووية "بأفعال وليس بأقوال فقط".



يذكر أن زيارة ميركل التي كان مخططا لها في نهاية أغسطس الماضي تم إلغاؤها بسبب تطورات الأحداث في أفغانستان آنذاك.



وبعد الالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي، تعتزم ميركل إجراء مباحثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، ووزير الخارجية يائير لابيد.



وتعتزم المستشارة الألمانية وضع إكليل من الزهور على نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس.



ومن المقرر منح ميركل درجة الدكتوراه الفخرية من التخنيون، معهد إسرائيل للتكنولوجيا في حيفا، خلال احتفالية بالقدس. كما ستلتقي ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي مع ممثلي شركات ومؤسسات.



وسوف تعود ميركل إلى ألمانيا غدا الاثنين.