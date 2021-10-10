زوجة خالد الصاوي تكشف عن حالته الصحية: أصيب أثناء تصوير مشاهد أكشن

قالت السيدة مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، إن زوجها مصاب بالتهاب في أعصاب رجله اليمنى نتج عن إصابة أثناء تصويره أحد مشاهد الأكشن.

وأضافت "كريم"، في منشور عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: "الفن يحب الضمير والإبداع له أضراره أحيانا، محبتكم فوق الرأس، يومين راحة ويرجع يتنطط بالسلامة في البلاتوهات والملاعب.. شكرا لمحبتكم واهتمامكم من القلب".

وكان الفنان خالد الصاوي نشر اليوم الأحد صورة له وهو جالس على كرسي متحرك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وكتب معلقا: "ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف".