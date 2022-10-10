 جنرال أمريكي: تفجير جسر كيرتش له تأثيره النفسي في حرب أوكرانيا - بوابة الشروق
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جنرال أمريكي: تفجير جسر كيرتش له تأثيره النفسي في حرب أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:27 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 أكتوبر 2022 - 8:27 ص

أكد الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك، القائد السابق للقوات المشتركة العليا بحلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الانفجار الذي دمر جزئيا جسر مضيق كيرتش -الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم- له تأثيره النفسي الكبير في حرب أوكرانيا.
وقال الجنرال المتقاعد كلارك -في تصريحات- إن من المبكر لأوانه الحديث عن التأثير العسكري لهذا التفجير، لكنه يرتبط بمواصلة الجهود التي يبذلها الأوكرانيون.
يذكر أن الانهيار الجزئي للجسر حدث نتيجة لانفجار شاحنة واشتعالها مع مرور خزانات وقود على متن قطار بضائع.
واتهمت روسيا الجانب الأوكراني بأنها تقف وراء هذا الانفجار واعتبرته عملا إرهابيا رغم أن أوكرانيا لم تعلن رسميا مسئوليتها عن وقوعه.


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