شوبير: الزمالك أنهى صفقتي «السيسي وشلبي»

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نادي الزمالك أنهى إجراءات التعاقد مع الصفقتين مصطفى شلبي لاعب إنبي وعمرو السيسي، لاعب وسط طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق مع إدارة إنبي بشأن التعاقد مع مصطفى شلبي، وذلك بعد مفاوضات ممتدة طوال الأيام الماضية.

وبعد توقف دام لأكثر من أسبوع استعاد الزمالك نشاطه في المفاوضات مرة أخرى مع إدارة النادي البترولي سعياً لضم شلبي الذي يلعب في مركز الجناح وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني قد أعطى الإدارة الضوء الأخضر لضمه.

كما نجح الزمالك في التعاقد مع عمرو السيسي حيث اتفق الطرفان على جميع بنود عقده مع الفريق الأبيض، كما تم إنهاء المفاوضات مع ناديه ليكون لاعبا جديدا في صفوف الزمالك قبل نهاية فترة القيد الصيفي.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 6 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا.