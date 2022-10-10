جامعة العريش تطلق قافلة خدمات شاملة في الشيخ زويد

شارك الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بشمال سيناء، في فعاليات القافلة الشاملة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في مدينة الشيخ زويد.

وقال الدمرداش إن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

وأوضح أن القافلة شملت عدد كبير من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والإرشاد الزراعي، والتثقيف الصحي على مستوى قرى ومدن شمال سيناء، مؤكدا استمرار التعاون المثمر بين جامعة العريش وجميع قرى ومدن إقليم سيناء وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتحاور مع المواطنين المترددين على مختلف العيادات الطبية بالقافلة من الرجال والسيدات والأطفال، وتم أيضًا متابعة عمليات صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان، كما تابع الندوات التثقيفية والتوعوية التي تتم على هامش القافلة لتوعية المواطنين بالعديد من التحديات المجتمعية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو البناء والتنمية الشاملة وتنفيذًا للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.