كوريا الجنوبية: أكثر من 190 مواطنا سوف يعودون من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تصل إلى البلاد طائرة ركاب تحمل العشرات من المدنيين قادمة من إسرائيل، وذلك بعد تصاعد العنف بين إسرائيل وحركة حماس.

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أنه من المتوقع أن تصل طائرة تحمل 191 مواطنا كوريا جنوبيا إلى مطار إنتشون بغرب سول الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي غدا الأربعاء بعد الإقلاع من تل آبيب الساعة الواحدة وخمسة أربعين دقيقة اليوم الثلاثاء ( بالتوقيت المحلي).

وتعد هذه أول رحلة جوية تعيد مواطنين كوريين جنوبيين منذ تصاعد التوترات في المنطقة، بعدما شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية إن 27 سائحا كوريا سوف يعبرون إلى الأردن برا، في حين من المتوقع أن يغادر 30 شخصا إسرائيل بعد غد الخميس على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أصدرت أمس الأحد تحذيرا من السفر لإسرائيل، وحثت مواطنيها على مغادرة البلاد سريعا.