إيتمار بن غفير يأمر بشراء أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح وتوزيعهم على المستوطنات

أمر وزير الأمن الاسرائيلي إيتمار بن غفير، مكتبه، بشراء أكثر من 10000 سلاح ناري في المرحلة الأولى، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وكانت اشترت وزارة الأمن الاسرائيلية 4000 بندقية من مصنع إسرائيلي لتوزيعها على الطبقات الاحتياطية على الفور مع التركيز على المستوطنات كما سيتم توزيع سترات وخوذ على المتطوعين مع توقيعهم على الأسلحة الطويلة.

وقال بن غفير: "سنغير العالم حتى تكون المستوطنات محمية، لقد قمت بوضع تسليح مكثف لصفوف التأهب المدنية من أجل الرد على المستوطنات والمدن".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على قطاع غزة، ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية.

وأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، الإثنين، أن بلاده صعدت إجراءاتها ضد القطاع إلى حصار كامل يشمل حظر دخول الغذاء والوقود.