الغرفة التجارية بالوادي الجديد: جهود مكثفة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وضبط الأسواق

أكد عربي كامل يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، التنسيق مع المحافظة بشأن مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة، ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكشف عن البدء في التنسيق مع المحافظة؛ لتوفير السلع التموينية الأساسية بقيمة مخفضة من خلال البونات المدعمة وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وقيمة البون ستصل إلى 200 جنيه بدعم من التجار والمحافظة لضمان استقرار السوق وحصول المواطنين على السلع الأساسية.

وأشار إلى عقد اجتماع بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وكبار التجار والمسئولين بالمحافظة، والتنسيق لتنفيذ مبادرات خفض الأسعار وطرح كميات من السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع مراكز المحافظة، في ظل دور الغرفة التجارية لخدمة التجار وخدمة المواطنين من خلال توافر السلع بأسعار مخفضة.