أفادت مؤسسات محلية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن طائرات جيش الاحتلال دمرت، خلال قصفها المستمر لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة، نحو 22 ألف و639 وحدة سكنية، و10 مؤسسات صحية، فيما تضررت 48 مدرسة.

وأوضحت الحصيلة، التي نقلتها وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، أن القصف دمر 168 مبنى بشكل كلي، و12630 بشكل جزئي، من بينهم 560 وحدة غير صالحة للسكن في القطاع، إضافة إلى قصف 23 بناية وموقعا في المدينة.

وأضافت أن 10 مؤسسات طبية تعرضت للقصف، بينها 7 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، كما استهدفت طائرات الاحتلال 12 مركبة إسعاف بشكل مباشر، وتضررت 48 مدرسة بشكل جزئي.

ووفقا لـ"معا"، أكدت البيانات أن هناك 70 مركز إيواء، يضموا نحو 187 ألف نازح بفعل قصف الاحتلال المستمر لقطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، اليوم الثلاثاء،عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 765 فلسطينيا، بينهم 7 صحفيين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين، منهم 5 من الكوادر الطبية، جراء استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات القصف المتوالية على قطاع غزة لليوم الرابع منذ بدء كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد انتهاكات الاحتلال في القطاع، وهو ما قابلته قوات الاحتلال برد عنيف تخلله فرض حصار شامل على القطاع وقطع امدادات الاحتياجات الأساسية للحياة عن المدنيين ساكنيه.