دعا المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، حركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لديها على الفور، ووقف ما أسماه الهجمات «الإرهابية» العنيفة ضد إسرائيل.

ورفض خلال تصريحات متلفزة نقلت عبر شاشة «العربية» مساء الإثنين، التعليق على الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة، وكذلك قرارات جيش الاحتلال التصعيدية الأخيرة ضد القطاع؛ بشأن فرض حصار كامل على دخول الغذاء والوقود والمياه لنحو 2,4 مليون نسمة.

وتابع أن القرارات الخاصة بالعملية العسكرية على غزة؛ شأن خاص بالحكومة الإسرائيلية، معلنا دعم ومساندة الولايات المتحدة لموقف جيش الاحتلال، قائلا: «نقف بقوة مع الإسرائيليين الذين وقع ضحايا لسلسلة معقدة من الهجمات الإرهابية الغادرة التي لا مبرر لها».

وأضاف أن الولايات المتحدة سوف تواصل تقديم الدعم اللازم إلى جيش الاحتلال في مواجهته ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، متابعا: «نتابع التأكد من حصول إسرائيل على الدعم الكافي الذي تحتاجه للدفاع عن نفسها ومواطنيها».

وأوضح أن الاستجابة لدعم مساع وقف إطلاق النار؛ قرار متروك للحكومة الإسرائيلية، معقبا: «إنه أمر متروك لها لقد عانى المواطنون الإسرائيليون من مقتل المئات في اليوم الأكثر دموية في تاريخها».

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الأحد؛ عن مساعدات عسكرية لإسرائيل تتضمن تحريك حاملة الطائرات الهجومية «جيرالد فورد» إلى شرق المتوسط وتزويد إسرائيل بعتاد وذخائر إضافية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية وغارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن سقوط 687 شهيدا وإصابة 2900 منذ فجر السبت حسبما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية وذلك ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية الأحد.

وفي المقابل قالت هيئة البث الإسرائيلي، الإثنين، إن عدد القتلى الناجم عن هجمات حركة حماس الفلسطينية، منذ فجر السبت، ارتفع إلى 900 قتيل، فيما وصلت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 73 بحسب الدفاع الإسرائيلية.