حزب الله يعلن تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة جنوب لبنان.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «عناصره استهدفوا عند الساعة 11:45 قبل ظهر يوم الخميس، دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها إلى رأس الناقورة بالصواريخ الموجهة، ما أدىّ إلى احتراقها وتدميرها وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح».

وجدد التنويه أن «الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه».

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني، إن عناصره استهدفوا عند الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في بيت هلل بصلية صاروخية.

وأضاف في بيان آخر أن «عناصره استهدفوا كذلك تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بصلية صاروخية».