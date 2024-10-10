نيبينزيا: روسيا غير مستعدة لتمديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن موسكو غير مستعدة لتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لفترة طويلة، طالما لم يتم تعيين رئيس جديد لها.



وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء: "نأسف لإطالة أمد الفترة الانتقالية (في البعثة) بعد رحيل عبد الله باتيلي (من منصب المبعوث الأممي الخاص)".

وتابع: "كلنا ندرك أنه مهما بذل موظفوه السابقون جهودهم، لا تستطيع البعثة بدون رئيس دائم جديد، متفق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، أن تؤدي مهامها الهامة لمواكبة الحوار الوطني".



وأكد: "في هذه الظروف لا يمكننا أن نوافق على تمديد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لفترة طويلة".

وشدد نيبينزيا على أن روسيا مستعدة للعمل على إيجاد حل لهذه القضية بأسرع ما يمكن، وتتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقترحات جديدة بشأن المرشحين لمنصب المبعوث الجديد.

وأشار إلى أن ذلك "سيتطلب أن تؤخذ بعين الاعتبار آراء الأطراف الليبية واللاعبين الإقليميين".

يذكر أن الدبلوماسي السنغالي عبد الله باتيلي تولى منصب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا في سبتمبر 2022، واستقال منه في أبريل 2024، مشيرا إلى عدم وجود ما يكفي من الإرادة السياسية لدى الأطراف الليبية.