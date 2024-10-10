الأردن يدين مجزرة الاحتلال بدير البلح ويدعو إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح في قطاع غزة، اليوم، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، قائلة إنه يعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسئولين عنها.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتفاع ضحايا مجزرة الاحتلال بمدرسة رفيدة للنازحين وسط قطاع غزة إلى 28 شهيدا و54 إصابة.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، إن «طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 28 شهيدًا و54 إصابة، جراء استهداف جيش الاحتلال لمدرسة رفيدة المجاورة لمقر الجمعية في دير البلح وسط قطاع غزة».