ريان أير تنهي عملياتها في 3 مطارات ألمانية وتلقي باللوم على ارتفاع الرسوم

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أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية (ريان أير)، اليوم الخميس، أنها ستنهي عملياتها في ثلاثة مطارات ألمانية اعتبارا من صيف عام 2025 ، وألقت باللوم في اتخاذ مثل هذا القرار على ارتفاع الضرائب والرسوم.

وبموجب الخطط الجديدة، لن تعمل الشركة في المطارات الثلاث بمدينة دورتموند، غرب البلاد، ودريسدن ولايبزيج شرقا.

وسيتم تخفيض الرحلات الجوية من مدينة هامبورج بشمال البلاد بنسبة 60٪ ، مع انخفاض بنسبة 20٪ في العاصمة برلين ، حسبما أعلنت سابقا في أغسطس الماضي.

وتم إلغاء 22 مسارا بالكامل ، مع تراجع بنسبة 12٪ في الرحلات الجوية في أنحاء ألمانيا مقارنة بصيف عام 2024.

وقالت الشركة في بيان إن القرار "جاء بسبب إخفاق الحكومة الألمانية المتواصل في خفض ضريبة الحركة الجوية ورسوم الأمن ومراقبة الحركة الجوية، التي تمثل عائقا أمام الازدهار والنمو".