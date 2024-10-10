روسيا: تسهيل متطلبات دخول مواطني جورجيا مجددا للبلاد

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يقضي بتسهيل متطلبات دخول مواطني جورجيا للبلاد، قبل فترة قصيرة من إجراء انتخابات برلمانية في جورجيا.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الجورجيين يمكنهم الآن دخول روسيا بدون تأشيرة.

ووقع بوتين العام الماضي بالفعل قرارا استحدث قواعد جديدة للطيران ودخول البلاد، تضمن منح تأشيرات للإقامة لفترات طويلة للعمل أو الدراسة فقط.

وانزعجت الرئيسة سالوميه زورابيشفيلي آنذاك، رغم أن ذلك سهل الأمور على مواطنيها. وكتبت زورابيشفيلي عبر منصة إكس: "إن استئناف رحلات الطيران المباشرة ورفع حظر التأشيرات غير مقبول طالما تواصل روسيا عدوانها علي أوكرانيا وتحتل أرضنا".