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اجتماع للكابينت الإسرائيلي لبحث سيناريوهات الرد على إيران

وكالات
نشر في: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 5:57 م | آخر تحديث: الخميس 10 أكتوبر 2024 - 5:57 م

يجتمع الكابنيت الحربي والسياسي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، للتصويت على طبيعة وقوة الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الباليستي من طهران، وذلك بعد المحادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة الماضية.

وبحسب القناة 14 العبرية، فإن بايدن طلب من نتنياهو عدم مهاجمة المنشآت النووية أو النفطية في إيران، فيما رد الأخير بأن هذه "فرصة تاريخية لا ينبغي تفويتها"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن السبب وراء مطالبة بايدن بعدم الإضرار بالأهداف الاستراتيجية للحرس الثوري هو الخوف من أن الخطوة الإسرائيلية قد تدخل الولايات المتحدة في الصراع"، بل وتجبرها على إشراك جنود أمريكيين في الحرب عشية انتخابات البلاد.

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن التقييم السائد بين الديمقراطيين هو أن الهجوم الإسرائيلي سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، وهو ما سيسمح للمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بوضع تكاليف المعيشة في قلب حملته الانتخابية ضد المرشحة الديمقراطية كامالا

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