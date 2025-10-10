ترامب يخضع لفحص بدني نصف سنوي في مركز عسكري

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه بـ"فحص بدني نصف سنوي" في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد اليوم الجمعة.

تأتي الزيارة التي أعلن عنها البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع، فيما يستعد ترامب للسفر إلى الشرق الأوسط، في أعقاب وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الفحص بأنه "فحص سنوي روتيني" على الرغم من أن ترامب أجرى فحصه السنوي البدني في أبريل الماضي.

وامتنع البيت الأبيض عن توضيح سبب خضوع ترامب لفحص طبي سنوي بعد ستة أشهر من فحصه السنوي. لكن في حديث مع الصحفيين أمس الخميس، قال الرئيس الجمهوري إنه "فحص نصف سنوي".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "سأجتمع مع القوات وسأخضع أيضا لفحص طبي نصف سنوي وهو ما أفعله. أعتقد أنني في حالة بدنية ممتازة وسأخبركم بالنتيجة".

ومن المقرر أن يعود الرئيس إلى البيت الأبيض بعد زيارته إلى مركز والتر ريد، الذي يقع في بيثيسدا في ولاية ميريلاند.