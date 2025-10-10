محافظ شمال سيناء: زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح والمستشفيات ساهمت في فهم الواقع الفلسطيني

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن سيناريوهات العمل في معبر رفح البري متعددة وتشمل خمسة سيناريوهات.

وأضاف مجاور، من أمام معبر رفح البري، أنهم يعملون حاليًا على تنفيذ السيناريو الثاني بعد تلقيه تنويهًا بتوقيع الاتفاق، مشيرًا إلى الاستعدادات الحالية التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري وفرق الإسعاف والديوان العام وجميع الجهات المختصة بشمال سيناء، مؤكدًا أنه لم تصل بعد التعليمات النهائية، وأنهم جاهزون لتنفيذها فور وصولها.

وأوضح المحافظ، في رد على استفسار صحيفة "الشروق"، أهمية وصول الوفود الدولية إلى شمال سيناء ودورها في تعزيز الرؤية المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك ساهم في خلق حالة تفهم من خلال زيارات قاموا بها للوفود إلى معبر رفح البري والمستشفيات ومخازن المساعدات اللوجستية.

وأضاف أن عرض التحليل الموضوعي للسلبيات والإيجابيات أمام الوفود ساعد في وصولها إلى فهم صحيح للواقع، ما أسهم في تعديل المواقف وتحقيق الهدف المنشود منذ عام 1948، وهو اعتراف العديد من الدول بدولة فلسطين، وهو مكسب كبير.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن وفودًا دولية ستصل لاحقًا، منها وفد برئاسة قائد قوات حفظ السلام في 19 أكتوبر، ووفد من البرلمان الدنماركي في 22 أكتوبر المقبل.