قطر: لن ندخر جهدا تجاه الفلسطينيين ضمن وقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن بلاده "لن تدخر جهدا" بتقديم واجبها الإنساني والدبلوماسي تجاه الفلسطينيين، وذلك مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيّز التنفيذ.

جاء ذلك في تدوينة للوزير، الجمعة، نشرها عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، والذي لعبت الدوحة دور الوساطة فيه بجانب تركيا ومصر.

وقال آل ثاني: "مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة".

وأكد أن "نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة.