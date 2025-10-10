جامعة المنيا تحجز موقعا عالميا ضمن تصنيف التايمز 2026 بين أفضل 1001 مؤسسة تعليمية للعام الثاني

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، إدراج الجامعة ضمن الفئة (1001–1200) في تصنيف Times Higher Education العالمي لعام 2026، لتواصل الجامعة تقدمها بثبات نحو تعزيز مكانتها بين كبرى الجامعات الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس جودة مؤسسات التعليم العالي على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعكس تفوق الجامعة في الأداء الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن التصنيف شمل هذا العام 2191 مؤسسة تعليمية من 115 دولة حول العالم، في دلالة واضحة على اتساع نطاق المنافسة الأكاديمية وارتفاع معايير التميز الدولي.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن هذا الإنجاز يُجسد استمرار التحسن الملحوظ في ترتيب جامعة المنيا ومكانتها الأكاديمية عالميًا، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتبنى المرجعية الدولية كأحد ركائزها الأساسية، ويعكس نجاح السياسات التي تنتهجها الجامعة في دعم النشر الدولي بالمجلات العلمية المرموقة، وتدويل التعليم، واستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يُمثل خطوة جديدة في مسيرة جامعة المنيا نحو التميز العالمي، ويؤكد التزامها الراسخ بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، ودعم الكفاءات الأكاديمية الشابة، ومواصلة التطوير بما يتماشى مع المعايير الدولية لتحقيق الريادة والتميز في مختلف المجالات.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة المنيا أنشأت وحدة متخصصة للتصنيف الدولي تُعنى بدعم معايير الأداء الأكاديمي والبحثي، ومتابعة مؤشرات التطوير المؤسسي وفقًا للمعايير العالمية، بما يُسهم في تعزيز حضور الجامعة على خريطة التصنيفات الدولية وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تتبنى معايير الجودة والتميز.

وأشار "فرحات" إلى أن هذا التقدم يُعد ثمرة لتكامل جهود الباحثين وأعضاء هيئة التدريس، والدعم الفني المقدم من بنك المعرفة المصري، والمتابعة الدقيقة لمعايير التصنيف العالمية، مما أسهم في تحقيق قفزات واضحة في الأداء الأكاديمي والبحثي، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء نظام تعليمي وبحثي حديث يُعزز من مكانة مصر وريادتها في مجالات التعليم والبحث والابتكار.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف "التايمز" العالمي يعتمد على 17 مؤشر أداء تُغطي مختلف أوجه التميز الجامعي، تشمل جودة التعليم والبيئة الأكاديمية، وكفاءة العملية التعليمية ومستوى الدعم الطلابي، والبحث العلمي من حيث السمعة البحثية والإنتاجية وحجم التمويل المخصص للأبحاث، إضافةً إلى التأثير البحثي العالمي الذي يُقاس من خلال قوة الأبحاث واستشهاد الباحثين بها دوليًا، والانفتاح والتعاون الدولي الذي يُبرز تنوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومستوى التعاون الأكاديمي العالمي، فضلًا عن نقل المعرفة والابتكار الذي يعكس دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الإنتاجية وبراءات الاختراع.