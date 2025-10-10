يشهد مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، اعتبارًا من غدٍ السبت وحتى الجمعة المقبلة، ارتفاعًا في حركة الوصول من الرحلات الجوية الدولية، وفقًا لجداول التشغيل المعلنة بالمطار.

ومن المقرر أن يستقبل المطار 177 رحلة طيران خلال الأسبوع، تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأوروبية، قادمين من مطارات 12 دولة، تشمل إيطاليا، ألمانيا، التشيك، بولندا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، لوكسمبورج، المجر، ليتوانيا، والنمسا.

وأوضح جدول التشغيل الأسبوعي أن هذه الرحلات تمثل استمرارًا للانتعاشة السياحية التي يشهدها المطار مع بداية الموسم الشتوي، بفضل تنوع الأسواق المصدّرة للسياحة الأوروبية إلى البحر الأحمر.

من جانبه، قال أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن فنادق ومنتجعات مرسى علم أنهت استعداداتها لاستقبال السائحين، مشيرًا إلى أن الفنادق تحرص على تقديم استقبال مميز بالورود، إلى جانب تنظيم برامج ترفيهية وفقرات استعراضية ومهرجانات شاطئية تهدف إلى جذب الزوار وتعزيز تجربة السياحة الترفيهية بالمدينة.