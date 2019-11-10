توصل الائتلاف الحاكم في ألمانيا لتسوية بشأن المعاشات الأساسية بعد خلاف استمر طويلا بين أطراف الائتلاف.

وعلمت اليوم الأحد أن قادة الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي اللذين يشكلان الاتحاد المسيحي اتفقوا اليوم بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات على تسوية للنزاع.

ومن المقرر بموجب الاتفاق أن يحصل الأشخاص الذين لا يحصلون سوى على معاشات صغيرة، رغم فترة إسهامهم الطويلة، على علاوة.

يشار إلى أنه كان هناك خلافا بين أطراف الائتلاف الحاكم لفترة طويلة إذا ما كان مقررا ربط تقديم العلاوة بفحص مدى الاحتياج لها وكذلك بعدد الأشخاص الذين من المقرر أن يحصلوا عليها أم لا.