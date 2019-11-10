«البنتاجون»: نراقب «خليفة البغدادي» وننتظر الفرصة لاصطياده

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن خليفة أبو بكر البغدادي في زعامة تنظيم "داعش" الإرهابي معروف جدًا لدى العسكريين الأمريكيين، وأنهم سيراقبونه عن كثب في انتظار فرصة سانحة لقتله.

وقال ميلي خلال حواره لفضائية "أي بي سي"، اليوم الأحد، في سياق حديثه عن تصفية البغدادي: "إن قتله أثر بصورة قوية ومدمرة على التنظيم ككل".

وأضاف: "استبدلوه بشخص آخر، وتتوفر لدينا كمية كبيرة من المعلومات حول هوية هذا الشخص، وفي الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، سنراقب ما إذا كان سيتمكن من لم شمل تنظيمه، وسنراقبه عن كثب، وعندما ستسنح الفرصة سنتعامل معه وسنبدأ باصطياده"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.

الجدير بالذكر أن "داعش" أعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيمًا جديدًا له، بعد مقتل أبو بكر البغدادي بعملية نوعية للقوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب السورية في أكتوبر الماضي.