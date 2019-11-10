المغرب ضيف شرف مهرجان المدن القديمة بموريتانيا

أشاد وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية حسن عبيابة، اليوم الأحد، بالعلاقات المغربية الموريتانية .. معربا عن سعادته باختيار بلاده ضيف شرف مهرجان المدن القديمة في (شنقيط) شمالي موريتانيا.

وقال الوزير المغربي، في تصريح له، إن هذا المهرجان هو تظاهرة كبيرة وعريقة ومن أكبر المهرجانات الثقافية في موريتانيا.. معربا عن سعادة الشعب المغربي بمشاركة أخواتهم في إحياء الثقافة والتراث.

ويسعى مهرجان المدن القديمة لإعادة الاعتبار للمدن التاريخية في موريتانيا، وهو فكرة للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، ويشهد مشاركة واسعة من بعض الأقطار الأفريقية ودول المغرب العربي.