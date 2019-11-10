بنوك تطالب بضخ 128 مليون دولار في بيتزا اكسبريس المتعثرة

تطلب بنوك من المالك الصيني لشركة بيتزا اكسبريس ضخ ما لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني (128 مليون دولار) في سلسلة المطاعم المتعثرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

ونقلت بلومبرج عن صحيفة صنداي تليجراف البريطانية أن نشاط البتزا يئن تحت ديون بأكثر من مليار دولار منذ الاستحواذ عليه من قبل كونسورتيوم صيني في عام 2014 حيث يواجه منافسة شرسة وتكاليف متزايدة.

وتراجعت الأرباح بحوالي 9 بالمئة في الفترة بين يوليو وسبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة هني كابيتال المساهم الرئيسي لبتزا اكسبريس إنا ستتعامل مع بعض الديون المتزايدة لسلسلة المطاعم عبر إعادة شراء سندات ديون منخفضة الأسعار بشكل كبير للغاية بقيمة اسمية تبلغ 80 مليون إسترليني.