الخطوط الجوية التركية تعتزم استئجار طائرات من توماس كوك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد تقرير إخباري اليوم الأحد بأن الخطوط الجوية التركية تعتزم استئجار طائرات من شركة "توماس كوك" للسياحة والسفر التي انهارت في سبتمبر الماضي.

ونقل موقع Goklerdeyiz.net عن مصادر لم يسمها أن الناقل التركي سيقوم باستئجار أربع طائرات إيرباص من طراز "إيه 321 " من توماس كوك.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الطائرات قد تنضم لأسطول الشركة التركية خلال الشهر الجاري.

ورفضت الشركة التركية التعليق على هذه الأنباء.

وحققت الشركة التي تديرها الدولة أرباحا في الربع الثالث بلغت 3.71 مليار ليرة (نحو 640 مليون دولار) من مبيعات فصلية بلغت 22.6 مليار ليرة. وبلغت عدد الطائرة التي تشغلها الشركة سبتمبر 344 طائرة.

وأعلنت توماس كوك إفلاسها بعد تعثر محادثات كانت تهدف لتوفير تمويل إضافي للشركة في ظل تراجع الأرباح وتراكم الديون.