انطلاق عملية أمنية عراقية لملاحقة داعش بمحافظة كركوك

أعلن قائد عسكري عراقي، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة بمشاركة قطعات عسكرية متنوعة بالتعاون مع طيران التحالف الدولي لملاحقة تنظيم (داعش) وتأمين المناطق النفطية في جبال حمرين بمحافظة كركوك.

وقال الفريق ركن قوات خاصة سعد حربية قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة، في بيان صحفي، إن "العملية التي انطلقت اليوم بمساندة طيران التحالف الدولي وطيران الجيش شملت مناطق متعددة في جبال حمرين ومنطقة العواشرة ووادي زغيتون والمناطق بين محافظتي كركوك وصلاح الدين لمطاردة فلول داعش وتأمين حقلي عجيل وعلاس النفطيين".

وأضاف أن القوات ضبطت موادا ومعدات ومتفجرات ودمرت مضافات لداعش خلال العملية.