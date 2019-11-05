اتحاد السلة: توقعنا قرارات صارمة من القطبين تجاه لاعبيهما

قدم مجدي أبوفريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، اعتذارًا على المشهد الذي وصفه بالمسيء خلال مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة.

وكانت مباراة الفريقين في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس مصر، قد شهدت أزمات كبيرة واشتباكات بالأيدي بين اللاعبين والجهاز الفني.

وقال فريخة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "صدى البلد" مساء أمس السبت: "أكبر ناديين المفترض أن يكونا مثالاً يحتذى به، للأسف هذا المشهد صدر من مدربين سابقين ولاعبين بمنتخب مصر".

وأضاف: "المباراة شبه منتهية، ومهارة إيهاب أمين تلعب في العالم أجمع، الناس بتقول أن في أواخر المباراة تسير المباراة برتم هادئ، ولكن هذا ليس قانونًا".

واستطرد: "طالما المباراة جارية، من حق اللاعب أن يفعل ما يريد أو يؤدي أي مهاراة".

وتابع: "مهارة إيهاب أمين تعجب الجمهور ومن أكثر اللقطات التي تمارس في أوروبا، وعندما تحدث في كرة القدم لا تقابل برد بفعل خاطئ".

وأردف: "كنت أنتظر من مجلس إدارة النادي الأهلي أو الزمالك اتخاذ قرارات تربوية تجاه لاعبيهما المخطئين أو الجهاز، ومن حق أي ناد أن يتظلم على العقوبات".

وتابع: "كنت انتظر من الناديين أن يوقعا عقوبات على لاعبيهما قبل أن نعاقبهم نحن، إلى الآن لا يوجد نادي عاقب لاعبيه".

واستكمل: "أشكر الجهاز الفني للأهلي على تفهمه القانون وعدم نزوله لأرض الملعب".

واستطرد: "مادة التشاجر وفقًا للاتحاد الدولي عقوبتها تغريم أي فرد من الجهاز الفني أو اللاعبين ينزل لأرض الملعب".

وواصل: "هذه بنود الاتحاد الدولي، الحل لو كنت لاعبًا وستتعرض للهجوم هو مغادرة الملعب، نزولك للملعب يعني مشاركتك في حالة التشاجر وهذا تم تطبيقه على الجميع".

واختتم: "لا أعلم شيئًا عن تهديد الزمالك بالانسحاب من بطولات الموسم الحالي بعد العقوبات الموقعة، رأيت ذلك على السوشيال ميديا، قد تكون لحظة انفعال ليس إلا".