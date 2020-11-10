يونايتد يكشف تفاصيل إصابة لوك شو ويحدد مدة غيابه

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أعلن مانشستر يونايتد عن تفاصيل إصابة ظهير أيسر الفريق الإنجليزي لوك شو، اليوم الثلاثاء.

وتعرض شو للإصابة خلال مباراة فريقه أمام إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر 3-1.

إصابة شو دفعت أول جونار سولشاير المدير الفني ليونايتد، لاتسبداله في منتصب الشوط الثاني ليحل أكسيل توانزيبي بديلًا له.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي يوضح فيه طبيعة إصابة شو على النحو التالي: "تعرض لوك شو لإصابة على مستوى الركبة، وسيغيب عن الفريق لمدة شهر".

صاحب الـ25 عامًا سيغيب عن مباريات الفريق أمام كل من وست بروميتش، وساوثامبتون ووست هام، بالبريميرليج، بالإضافة إلى مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان، وأر بي لايبزيج.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، مع تبقي له مباراة مؤجلة بسبب مشاركته في أدوار متقدمة بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.