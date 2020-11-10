فيتنام: شركات الطيران المحلية تواجه خطر الإفلاس وتحتاج مساعدة حكومية

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قالت وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية، إن شركات الطيران المحلية تواجه خطر الإفلاس، وتحتاح للحصول على مساعدة، وفقا لما ذكرته صحيفة ثانه نين الفيتنامية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الوزارة اقترحت تقديم قروض ضمان حكومية للشركات، والسماح لصندوق الثروة الوطني بالاستثمار في شركات الطيران.

كما تسعى الوزارة للحد من ضريبة الحماية البيئية بنسبة 70% على وقود الطائرات خلال العام الماضي، وتمديد خفض رسوم الوصول والمغادرة للرحلات المحلية وإلغاء الرسوم المفروضة على خدمات الطيران المتخصصة.

وكانت شبكة "في تي في" قد نقلت عن دينه فيت ثونج نائب المدير العام لصندوق الثروة الوطني إن شركة الخطوط الجوية الفيتنامية في حاجة لـ12 تريليون دونج ( 8ر517 مليون دولار).

ووفقا لمقترح الوزارة، يمكن أن تحصل الشركة على 4 تريليونات دونج في شكل قروض بنكية و8 تريليونات دون من حاملي الأسهم الحاليين.

ويشار إلى أن وزارة النقل تمتلك 19ر86% من شركة الخطوط الجوية الفيتنامية.

وأشارت وزارة التخطيط إلى أن شركات الطيران المحلية، التي تواجه انخفاضا في الإيرادات بسبب جائحة كورونا، ربما لن تتمكن من تسديد الديون. وأوضحت أن الآلاف من العاملين يواجهون خطر فقدان وظائفهم.