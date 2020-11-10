 تأجيل محاكمة المتهمين بقضية التخابر مع ليبيا لجلسة 22 نوفمبر الجاري - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة المتهمين بقضية التخابر مع ليبيا لجلسة 22 نوفمبر الجاري

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:06 م

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع ليبيا"، لجلسة 22 نوفمبر الحالي لسماع اقوال شهود الإثبات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين، بينهم 4 ليبيين الجنسية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى تنظيم (داعش) الإرهابي وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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