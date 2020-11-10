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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحقق تقدمًا كبيرًا في الانتخابات، وستبدأ النتائج الأسبوع المقبل.
وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «سنفوز».
WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!
WE WILL WIN!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020
WE WILL WIN!