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ترامب يغرد: نحقق تقدما كبير.. وسنفوز

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 4:17 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يحقق تقدمًا كبيرًا في الانتخابات، وستبدأ النتائج الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «سنفوز».

 

 

 

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