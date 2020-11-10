خبراء: استقرار أعداد حيوان الفقمة في البحر الطيني شمال ألمانيا

أشارت تقديرات خبراء في ألمانيا إلى استقرار أعداد حيوان الفقمة (كلب البحر) في البحر الطيني الواقع شمالي البلاد.

وذكرت أمانة البحر الطيني في مدينة فيلهلمسهافن، اليوم الاثنين، أن أعداد هذه الحيوانات في البحر الواقع في كل من ألمانيا والدنمارك وهولندا يُقَدَّر بـ41 ألف و700 حيوان بزيادة بمقدار نحو 900 حيوان مقارنة بعددهم في العام الماضي، ورأى الخبراء أنه بهذه الزيادة، يتواصل هذا الاتجاه بشكل عام منذ 2012، حيث يتزايد عدد هذه الحيوانات بشكل طفيف.

ويجوب العلماء السواحل جوا مرتين في العام لإحصاء أعداد الفقمة على الضفاف الرملية من الجو، ويفترض الباحثون في تقديراتهم أن ثلث الفقمات تكون أسفل المياه أثناء الإحصاء.

وكان عدد هذه الحيوانات قد وصل في أغسطس الماضي، وفقا لإحصاء الباحثين، إلى أكثر من 28 ألف فقمة، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1975.

وأحصى العلماء قرابة 10700 في الجزء الألماني من البحر الطيني بزيادة بنسبة 23%، فيما بلغ عدد هذه الحيوانات في الجزء الدنماركي من هذا البحر 2300 حيوان بتراجع بنسبة 16%.

وعزا العلماء هذا التفاوت إلى اختلاف فترات المسح أوالظروف الجوية أو هجرة الحيوانات بين الأقاليم.