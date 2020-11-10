التضخم يرتفع في النرويج بأكتوبر

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أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء النرويجي اليوم الثلاثاء ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد في أكتوبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.7% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 1.6% في سبتمبر. وكان المعدل متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

وارتفعت تكاليف الأثاث والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الروتينية بنسبة 9.4% على أساس سنوي في أكتوبر، كما ارتفعت تكاليف أنشطة الترفيه والثقافة بنسبة 4.3%.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.2% لكل منها. وارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 2.5%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أكتوبر، بعد زيادة بنسبة 0.4% في الشهر السابق.