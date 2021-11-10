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رئيس الوزراء السويدي لوفين يستقيل من منصبه

ستيفان لوفين
ستيفان لوفين
كوبنهاجن - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 4:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 4:46 م

قدم ستيفان لوفين استقالته من رئاسة الحكومة السويدية، اليوم الأربعاء، بعدما شغل المنصب لسبع سنوات وهي خطوة كانت متوقعة منذ أسابيع.

استقالة لوفين، تقرب ويرة المالية ماجدالينا أندرسون، خطوة إلى أن تصبح أول امرأة ترأس الحكومة في الدولة الواقعة في شمال أوروبا.

كما أنها حلت محله بالفعل الأسبوع الماضي في رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي يسار الوسط.

وأعلن لوفين، 64 عاما، في أغسطس أنه سوف يتقاعد من رئاسة الحزب ومن رئاسة الحكومة.

وهو بذلك يريد أن يمنح خليفته الفرصة لتهيئة نفسها بشكل أفضل قبل الانتخابات البرلمانية السويدية المقبلة في أواخر صيف عام 2022.

وسوف تصبح أندرسون رئيسة للوزراء طالما أن أغلبية في البرلمان لم تصوت ضدها، ولكن الفوز ليس نتيجة مضمونة.

وسوف يظل لوفين في منصبه إلى أن يختار البرلمان خلفية له.


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