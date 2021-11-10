وزير خارجية طالبان يصل إلى إسلام أباد قبيل محادثات بشأن الأزمة الأفغانية

وصل وفد بارز من حركة طالبان، برئاسة القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، إلى إسلام آباد عاصمة باكستان، اليوم الأربعاء، لبحث المخاوف الإقليمية والأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان.

وهذه هي أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء حكومة طالبان، التي تتألف من رجال فقط، إلى إسلام أباد في أعقاب سيطرة الحركة المتشددة على مقاليد الأمور في أفغانستان فى آب/ أغسطس الماضي، وهي أزمة أثارت قلق دول أسيا الوسطى وغيرها.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة طالبان مع مبعوثين من الولايات المتحدة والصين وروسيا غدا الخميس خلال محاثات تستضيفها باكستان في إطار ما يعرف بعملية "ترويكا بلس".

في غضون ذلك، عقد اليوم الأربعاء اجتماع رفيع المستوى بشأن أفغانستان في العاصمة الهندية نيودلهي، شارك فيه ممثلو دول المنطقة وروسيا بهدف التنسيق من أجل وضع استراتيجية أمنية مشتركة.

وجرى دعوة باكستان والصين لحضور المؤتمر، ولكنهما رفضتا المشاركة.

وقالت الصين إن السبب وراء عدم مشاركتها هو وجود تضارب في جدول المواعيد، بينما ذكرت صحيفة "دون" الإخبارية الباكستانية أن مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، قرر عدم المشاركة واتهم الهند بأنها "من المخربين" في المنطقة.

ودعا إعلان دلهي بشأن أفغانستان، والذي صدر بعد اجتماع كبار مسؤولي الأمن القومي، إلى التعاون لمكافحة الراديكالية والتطرف والانفصالية وتهريب المخدرات في المنطقة.

كما أكد على الحاجة إلى وجود حكومة منفتحة وشاملة ومُمَثَلة من جميع شرائح المجتمع، من أجل عملية مصالحة ناجحة في أفغانستان.