أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج أن الولايات المتحدة تعمل كل ما في وسعها لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري عبر المعابر الحدودية ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.



وقال وربيرج ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم (الأربعاء) من دبي ـ إنه "من ضمن الأولويات التي تركز حاليا الولايات المتحدة عليها في سوريا هي إيصال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية والاستمرار في حملة ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة في سوريا ودعم الحل السياسي بموجب قرار الأمم المتحدة".



وأضاف أن الولايات المتحدة لن تقوم بتطبيع العلاقات مع النظام الحالي في سوريا طالما لا يوجد حل سياسي للوضع الراهن"، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن ستدفع كل أطراف النزاع في سوريا الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سياسي تفاوضي بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.



وكان مسؤولون أمميون في مجلس الأمن قد حذروا من خطورة تطورات الوضع الحالي في سوريا، وقالوا إن "المسار الحالي للتطورات في سوريا مقلق للغاية، وعلينا الخروج من هذه الديناميكية".