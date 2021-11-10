وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، على خطة إيطالية بقيمة 4.5 مليار يورو لدعم الشركات والاقتصاد في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بموجب الإطار المؤقت لمساعدة البلدان الأعضاء.

وقالت نائبة رئيس المفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي: "شهدت العديد من الشركات في إيطاليا انخفاضًا كبيرًا في إيراداتها بسبب الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار كورونا، خاصة تلك التي تم إنشاؤها قبل وقت قصير من تفشي المرض. وستُمكن هذه الخطة إيطاليا من دعم الشركات المتضررة مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي. ونحن نواصل العمل في تعاون وثيق مع الدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية للتخفيف من الأثر الاقتصادي لتفشي الوباء، وبما يتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان أن إيطاليا أخطرت المفوضية بموجب الإطار المؤقت بخطة مساعدات بقيمة 4.5 مليار يورو في شكل مبالغ محدودة من المساعدات لدعم الشركات المتضررة بشكل خاص من فيروس كورونا والتدابير التقييدية التي يتعين على الحكومة الإيطالية تنفيذها للحد من انتشار الفيروس.

وبموجب الخطة، ستتخذ مبالغ محدودة من المساعدات شكل منح مباشرة تصل إلى 1000 يورو للشركات المسجلة خلال الفترة بين 1 يناير و 31 ديسمبر 2018، والتي بدأ نشاطها التجاري في عام 2019؛ وشكل المنح المباشرة التي تصل إلى 150 ألف يورو للشركات التي شهدت، في أعقاب تفشي فيروس كورونا ، تدهورًا في أدائها الاقتصادي، مقارنة بعام 2019، بحسب البيان.